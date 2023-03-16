"Суррогатным" отцам дадут право на материнский капитал

Мужчины, которым родили ребенка суррогатные матери, могут тоже получить право на материнский капитал при условии женитьбы. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму Правительством РФ еще в конце 2021 года. Позже его рассмотрение было перенесено, затем отложено, но на днях решено рассмотреть и принять в первом чтении.

Законопроект дает право на маткапитал мужчинам, признанным в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного "для него" начиная с 1 января 2020 года суррогатной матерью, но при этом вступившего в брак и воспитывающего детей в семье совместно с усыновившей их супругой. То есть мужчине надо жениться, а его супруга должна усыновить или удочерить этих детей.

Проект разработан Правительством во исполнение постановления Конституционного суда, сообщил на пленарном заседании замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

"Важно, что право на материнский капитал, согласно документу, у мужчины возникает только в том случае, если он вступил в брак и воспитывает детей совместно с супругой, которая их усыновила", — подчеркнул он.

В законопроекте оговаривается, что мужчина может потерять право на господдержку, которое перейдет к супруге, независимо от ее гражданства. К таким случаям относятся: лишение мужчины родительских прав; если он совершил преступление против личности ребенка, повлекшее лишение или ограничение родительских прав; смерть мужчины или объявление его умершим. По тем же причинам может лишиться права на получение господдержки и супруга. Тогда господдержка полагается ребенку, пока он не станет совершеннолетним, или пока не окончит очное обучение, но максимум до 23 лет.