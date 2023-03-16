16 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Авиакомпании Московского авиаузла заявили о сложностях с техобслуживанием самолетов из-за третьего уровня безопасности

Аэропорты Московского авиаузла (МАУ) и базирующиеся в них авиакомпании испытывают сложности с поставщиками и техобслуживанием самолетов из-за введенного с 10 ноября 2022 г. третьего уровня безопасности. По итогам оценки уязвимости в аэропортах в перевозочный сектор транспортной безопасности – закрытую часть, куда запретили доступ по разовым пропускам, - попали значительная часть перронов, контрольно-пропускные пункты и авиационно-технические базы авиакомпаний (АТБ).

"Запрет на допуск лиц с разовыми пропусками приводит к невозможности доставить запчасти воздушных судов, комплектующие, тестовое оборудование на авиационно-технические базы для проведения соответствующих работ", - указано в письме ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта от 17 ноября 2022 г. (есть у "Ъ").

Кроме того, проблемы с доступом испытали сотрудники Росавиации и Ространснадзора, не имеющие постоянных пропусков. В АЭВТ подчеркнули, что в МАУ в случае длительного действия режима третьего уровня могут возникнуть "критические затруднения в производстве техобслуживания воздушных судов" вплоть до "масштабной остановки перевозок". В ответном письме от 23 ноября Минтранс сообщил АЭВТ, что предложение отрасли выдавать разовые пропуска потребует затяжных согласований, и посоветовал оформлять постоянные пропуска. Масштабного сбоя, по словам источников "Ъ", удается избегать "совместными усилиями аэропортов, перевозчиков и контрагентов". Но ситуация остается напряженной и может усугубиться летом с ростом трафика.

Теги: Аэропорт, Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский



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