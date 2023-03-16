Игорь Бабушкин: Сил и средств на тушение природного пожара в Астраханском заповеднике достаточно

16 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба администрации Сочи

Игорь Бабушкин: Сил и средств на тушение природного пожара в Астраханском заповеднике достаточно

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове. Одним из вопросов мероприятия, прошедшего в формате видеоконференцсвязи, было обеспечение противопожарной безопасности как в населенных пунктах, так и в природе.

Владимир Устинов в своём выступлении отметил, что Астраханская область является одним из двух субъектов ЮФО, где время прибытия пожарных расчётов полностью соответствует нормативу, сообщает пресс-служба губернатора региона.

игорь бабушкин, заседание(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Этот показатель является одним из основных в обеспечении безопасности жителей региона. При этом, отметим, в Астраханской области уже наступил пожароопасный сезон.

Как сообщил губернатор Игорь Бабушкин, 14 марта произошло большое возгорание на двух участках биосферного заповедника: Обжоровском и Дамчикском. С пожаром борется группа лесопожарного формирования заповедника в количестве 18 человек и 8 единиц техники, в том числе шесть катеров, маломерное плавсредство с помпой и гусеничная транспортная машина.

«Нам удалось сегодня к 9 утра полностью локализовать пожар на площади 750 гектаров на Дамчикском участке. Продолжается тушение пожара на площади 2300 гектаров на Обжоровском участке, - отметил Игорь Бабушкин. - Планируем, что сегодня к 18:00 нам удастся локализовать и это возгорание. Сил и средств на тушение достаточно, проблемных вопросов по ликвидации огня мы не видим. Материального ущерба нет».

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также глава региона заметил, что с 15 марта на всей территории Астраханской области установлен пожароопасный сезон. Он продлится до октября.

Теги: игорь бабушкин, пожароопасный период, владимир устинов, безопасность жителей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети