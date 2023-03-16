Игорь Бабушкин: Сил и средств на тушение природного пожара в Астраханском заповеднике достаточно

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове. Одним из вопросов мероприятия, прошедшего в формате видеоконференцсвязи, было обеспечение противопожарной безопасности как в населенных пунктах, так и в природе.

Владимир Устинов в своём выступлении отметил, что Астраханская область является одним из двух субъектов ЮФО, где время прибытия пожарных расчётов полностью соответствует нормативу, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Этот показатель является одним из основных в обеспечении безопасности жителей региона. При этом, отметим, в Астраханской области уже наступил пожароопасный сезон.

Как сообщил губернатор Игорь Бабушкин, 14 марта произошло большое возгорание на двух участках биосферного заповедника: Обжоровском и Дамчикском. С пожаром борется группа лесопожарного формирования заповедника в количестве 18 человек и 8 единиц техники, в том числе шесть катеров, маломерное плавсредство с помпой и гусеничная транспортная машина.

«Нам удалось сегодня к 9 утра полностью локализовать пожар на площади 750 гектаров на Дамчикском участке. Продолжается тушение пожара на площади 2300 гектаров на Обжоровском участке, - отметил Игорь Бабушкин. - Планируем, что сегодня к 18:00 нам удастся локализовать и это возгорание. Сил и средств на тушение достаточно, проблемных вопросов по ликвидации огня мы не видим. Материального ущерба нет».

Также глава региона заметил, что с 15 марта на всей территории Астраханской области установлен пожароопасный сезон. Он продлится до октября.