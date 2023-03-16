В Армению в 2022 году переехало более 110 тысяч россиян

В Армению в 2022 году переехало более 110 тыс. россиян.

"Чистая релокация за 2022 г. — примерно 108 000–110 000 граждан. То есть столько россиян приехали в Армению и остались на постоянное проживание", - сообщил в интервью "Ведомостям" министр экономики Армении Ваган Керобян.

В целом экономика страны выросла в минувшем году на 12,6%, и примерно четверть этого роста ВВП (более 3%) обеспечили российские релоканты.

В среднем россияне открывали в Армении по 500 бизнесов в год, но в 2022-м было зарегистрировано 2,5 тыс. юрлиц с российским участием и еще 4 тыс. ИП. В некоторых новых компаниях штат достигает 600-700 человек.

Стоит отметить, что рост ВВП чуть более, чем на 3% - это одна из национальных целей, которые ставил перед правительством Владимир Путин до начала СВО.