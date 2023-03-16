16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция задержала школьников из Нижнего Тагила, помогавших мошенникам обманывать пенсионеров

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали двух подростков, помогавших мошенникам разводить пенсионеров на деньги. Для этого была избрана давно известная схема "родственник попал в ДТП".

Как сообщает пресс-служба нижнетагильского управления МВД, 15-летний школьник узнал о "быстром способе заработать деньги" и стал получать указания от мошенников на Telegram. Очередной жертвой злоумышленники выбрали 91-летнего труженика тыла. Ему позвонила "внучка", которая сквозь слезы попросила денег, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

Подростки пришли домой к пенсионеру и взяли у него 900 тыс. рублей. Несовершеннолетних курьеров задержали с поличным: в карманах были обнаружено 680 тыс. рублей. Как пояснили подростки, 220 тыс. они уже успели отправить заказчикам.

Как выяснилось позднее, школьник уже имел на своем счету несколько обманутых пенсионеров из Нижнего Тагила и Верхней Салды. Теперь возмещать ущерб придется родителям несовершеннолетних мошенников.

Теги: труженик тыла, пенсионер, мошенники, подростки



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