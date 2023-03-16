В Нижневартовске дети устраивают игры среди развалин подъезда в доме на Мира, 6а

В Нижневартовске в доме по ул. Мира, 6а, на развалинах разрушенного подъезда играют дети.

На проблему обратили внимание неравнодушные вартовчане и сообщили в полицию. По данным местного телеканала N1, с детьми провели профилактическую беседу.

Кроме того, в связи с участившимися случаями мародерства и вандализма, город усилил контроль за этой территорией. На доме установлены камеры, а патрульные машины можно гораздо чаще встретить в этом дворе.

Напомним, что 4 декабря 2022 года дом пострадал при обрушении межэтажных перекрытий вследствие взрыва бытового газа, он был признан аварийным и подлежащим сносу.