Асад заявил о признании Сирией границ России с присоединившимися территориями

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями.

"Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории", - сказал сирийский лидер РИА Новости.

Он добавил, что позиция Дамаска по этому вопросу заключается не в дружбе с Москвой, а основана на исторических фактах.

Также Асад подтвердил поддержку Сирией российской специальной военной операции на Украине.