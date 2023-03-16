16 Марта 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

Отшельнице Агафье Лыковой предложили эвакуироваться из-за возможного падения обломков ракеты

Знаменитой сибирской отшельнице Агафье Лыковой предложили эвакуироваться на время пролета над ее жильем ракеты, которую планируется запустить с космодрома Байконур. Траектория полета ракет проходит как раз над заповедником "Хакасским", где находится заимка Лыковых.

"Через горно-таежный участок "Заимка Лыковых" проходит траектория падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома "Байконур". И каждый раз перед запуском и после проводятся облеты местности. Главной целью этого полета стало оповещение о предстоящем запуске ракеты постоянно проживающей там Агафьи Лыковой и предложения ей эвакуироваться на это время", - сообщили в пресс-службе заповедника.

В ходе последнего облета специалистам заповедника и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры удалось найти фрагмент ракеты-носителя, упавший во время одного из предыдущих запусков, его вывезут с заповедной территории.

В прошлом году Агафья Лыкова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой навестить ее. Послание от отшельнице главе государства передал предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Он добавил, что отшельница постоянно молится за главу государства.

Агафье Лыковой 78 лет. Она последняя из рода старообрядцев-отшельников Лыковых, которые еще в 20-х годах XX века уединились в абаканской тайге. В 2021 году на территории ее заимки в Хакасии произошел пожар, сгорели два дома, но самой Агафье удалось спастись.

Агафье периодически помогают с доставкой продуктов и других необходимых вещей как добровольцы, так и представители региональной и федеральной власти. В 2020 году стало известно о намерении бизнесмена Олега Дерипаски помочь Лыковой с постройкой нового дома.

Теги: агафья лыкова, эвакуация, ракета, байконур



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