Экс-генпрокурор Украины Луценко обвинил режим в затыкании ртов "героям"

16 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Экс-генпрокурор Украины Луценко обвинил режим в затыкании ртов "героям"

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который, по его словам, служит в армии режима, обвинил Зеленского в стремлении заткнуть рот неугодным, которые пользуются авторитетом, в частности главкому ВСУ Валерию Залужному.

Он отметил, что в Раде "взорвалась хорошо замаскированная бомба". Речь идет о внесенном законопроекте "про укрепление демократичного гражданского контроля над ВСУ", который запрещает всем военным высказываться о внутренней политике и становится депутатами любого уровня. Кроме того, у главкома ВСУ отнимается назначение Генштаба и командующих войск и передается министру оборону. Это все направлено лично против Залужного, уверен Луценко. Поправки были отклонены, но проект принят в целом за основу, поэтому их могут вернуть.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский устраняет политических конкурентов перед возможными выборами, потому что рейтинг Залужного высок и он является серьезным потенциальным соперником.

Луценко ранее уже высказывался резко о действиях Зеленского, которого он назвал представителем "эстрадно-цирковой мафии".

Об устранении Залужного как политического конкурента Зеленского косвенно свидетельствует новый опрос Центра Разумкова о доверии, в котором Залужного нет, хотя есть малоизвестные фигуры.

Теги: украина, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети