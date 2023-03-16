Экс-генпрокурор Украины Луценко обвинил режим в затыкании ртов "героям"

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который, по его словам, служит в армии режима, обвинил Зеленского в стремлении заткнуть рот неугодным, которые пользуются авторитетом, в частности главкому ВСУ Валерию Залужному.

Он отметил, что в Раде "взорвалась хорошо замаскированная бомба". Речь идет о внесенном законопроекте "про укрепление демократичного гражданского контроля над ВСУ", который запрещает всем военным высказываться о внутренней политике и становится депутатами любого уровня. Кроме того, у главкома ВСУ отнимается назначение Генштаба и командующих войск и передается министру оборону. Это все направлено лично против Залужного, уверен Луценко. Поправки были отклонены, но проект принят в целом за основу, поэтому их могут вернуть.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский устраняет политических конкурентов перед возможными выборами, потому что рейтинг Залужного высок и он является серьезным потенциальным соперником.

Луценко ранее уже высказывался резко о действиях Зеленского, которого он назвал представителем "эстрадно-цирковой мафии".

Об устранении Залужного как политического конкурента Зеленского косвенно свидетельствует новый опрос Центра Разумкова о доверии, в котором Залужного нет, хотя есть малоизвестные фигуры.