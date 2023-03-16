16 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области пресекли канал незаконной миграции

В Челябинской области задержали участников группы, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан на территорию России.

"На причастность к противоправной деятельности проверяются 11 человек в возрасте от 32 до 57 лет, среди которых 8 женщин", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, в состав группы входили работники фирмы, оказывающей иностранцам помощь в подготовке документов в сфере миграции. Они за деньги оформляли подложные трудовые договоры и осуществляли фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет. Также они номинально принимали экзамены на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: миграция, уголовное дело,



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