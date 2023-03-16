В Народном фронте заявили о стабилизации деятельности малого и среднего предпринимательства

Нестабильный этап в деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП) прошел, за год процент владельцев бизнеса, которые планировали сокращать рабочие места или объем производства, снизился с 18% до 10%.

"К первой декаде 2023 г. этап турбулентности деятельности МСП прошел, ситуация начала стабилизироваться, что подтверждается результатами мониторингов Народного фронта", - свидетельствуют результаты опросов Народного фронта, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В организации отметили, что весной 2022 г. в период санкционного давления со стороны недружественных государств были нарушены многие бизнес-процессы, из-за чего предпринимателям приходилось оперативно сокращать расходы, штаты сотрудников, перестраиваться и адаптироваться к новым реалиям. Так, согласно исследованиям, год назад 18% предпринимателей планировали сокращать рабочие места и/или объем производства, сейчас о таких планах заявили уже 10%.