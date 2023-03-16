Рогов: ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на Запорожском участке линии фронта.

Он отметил, что все попытки украинских войск атаковать пресекаются, логики в их действиях "пока не видно".

"Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике", — сказал Рогов РИА Новости.

Накануне ВСУ предприняли попытку провести разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение.