42% опрошенных жителей Екатеринбурга готовы работать за "серую" зарплату

Почти половина жителей Екатеринбурга согласна работать за "черную" или "серую" зарплату. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения города. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), на работу с "серой" или "черной" зарплатой сегодня согласились бы 42% екатеринбуржцев. Отказались бы от такого предложения 36% опрошенных.

При этом трудиться, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины (48%), чем женщины (36%). А тех, кто не прочь мириться с "серыми схемами" оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (46%).

Как отмечают авторы опроса, уровень толерантности соискателей к нарушениям законодательства в части зарплаты почти не меняется уже около года. Это может свидетельствовать о стабильной ситуации на рынке труда в регионе.

Напомним, что на этой неделе главе Екатеринбурга Алексею Орлову и местным чиновникам подняли зарплату. К такому решению пришли депутаты гордумы.