16 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: kavkazplus.com

В Екатеринбурге будут судить директора предприятия, где работник чуть не лишился глаза

Директор ООО "Универсальный мастер" (Екатеринбург) предстанет перед судом из-за нарушений требований охраны труда, которые привели к серьезной травме сотрудника. Подробности инцидента Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая неоднократно нарушала нормы и правила охраны труда с февраля 2017 по сентябрь 2022 года. Она не предоставляла рабочим средства индивидуальной защиты, из-за чего последним приходилось трудиться на производстве без защитных очков и щитка защитного лицевого с креплением на каску.

22 сентября прошлого года директор организации поручила потерпевшему выполнить работы по колке (выбивке) чугуна. Около 08.50 во время подготовки сырья и материалов при ударе кувалдой из-под заготовки отделился металлический фрагмент и попал потерпевшему в правый глаз. Из-за отсутствия защиты, рабочему была причинена травма глаза в виде проникающего ранения конъюнктивы, склеры с выпадением оболочек, гифемы, гемофтальма, ран верхнего и нижнего век глаза, проникающих в орбиту, гематомы век глаза. Указанная травма расценена экспертами как причинившая тяжкий вред здоровью потерпевшего.

В ближайшее время обвиняемой вручат обвинительное заключение, после чего материалы дела будут направлены в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: глаз, травма, прокуратура, суд, Екатеринбург



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