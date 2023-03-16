16 Марта 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Вячеслав Гладков

В Белгороде ночью сработала ПВО: есть повреждения фасадов жилых и административных зданий

Ночью в Белгороде сработала система ПВО.

"Есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в городе Белгороде", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Восстановительные работы начинаются сегодня. Во-первых, закрытие контура. Затем замеры и приобретение материалов и непосредственно восстановительные работы. Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в последние четверо суток "активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль".

Теги: белгород, обстрел, пво



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