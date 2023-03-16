Сбежавшего из колонии-поселения насильника задержали в Березниках

60-летний Станислав Полищук, осужденный за похищения людей, изнасилования и мошенничество и сбежавший из колонии-поселения, задержан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУФСИН России по Пермскому краю в г. Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения. Отметим, что за совершение побега осужденному грозит дополнительный срок в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, последнее преступление Полищук совершил в Перми в 2012-м: похитил женщину и надругался над ней, за что получил десять лет. До выхода ему оставалось два года, но срок опять недосидел.