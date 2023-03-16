Депутат Вихарев проверил полигон, куда якобы по 208 раз в день приезжали машины с городским снегом

16 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Депутат Вихарев проверил полигон, куда якобы по 208 раз в день приезжали машины с городским снегом

Депутатская комиссия вместе с главой свердловского отделения РЭО Алексеем Вихаревым все-таки проверила полигон, куда, согласно отчетам, по 208 раз в день вывозили снег с территории Кировского района.

Алексей Вихарев на проверке полигона для складирования снега с Кировского района(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, еще в начале февраля Вихарева сильно смутили цифры о деятельности ДЭУ Кировского района, которое чистило район от снега и грязи. Согласно им, за прошлый год компания вывезла 188 тыс. тонн снега, за что и получила соответствующую оплату. Однако с такими результатами, выходит, что грузовики делали по 208 поездок в день, а полигон в районе Ново-Свердловской ТЭЦ уже в феврале должен был быть переполнен. Тогда директор ДЭУ заверил депутата, что полигон действительно работает на пределе своих возможностей.

В связи с этим появились вопросы: действительно ли до полигона доезжает весь снег и нет ли экологической угрозы, что из-за переполненности полигона вся грязь окажется в ближайших лесах.

Алексей Вихарев на проверке полигона для складирования снега с Кировского района(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"На въезде на полигон нет весового контроля. Раз в квартал грузовики взвешивают на разных весовых станциях, поэтому все расчеты, которые предоставляют коммунальщики, очень примерные. Я бы сказал, что статистические. Весы закуплены городом для полигона, но будут установлены только летом. Нам говорили, что полигон работает на пределе возможностей. На месте мы увидели, что 104 тысячи тонн снега, принятые в этом сезоне, можно утрамбовать и разровнять так, что сюда еще в 5 раз больше войдет", - рассказал Вихарев.

Алексей Вихарев на проверке полигона для складирования снега с Кировского района(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

По его словам, проверить количество поездок на полигон можно только запросив сведения системы Глонас, но и данные будут получены только по машинам, принадлежащим ДЭУ - 11 самосвалов по 10 и 15 тонн. Фактически же отследить работу подрядчика невозможно, при этом деньги за свою работу он получил немалые.

"Вопросов появилось еще больше. Я бы назвал по-русски, как это называется, но приберегу эмоции до результатов официальной проверки. А она обязательно будет. Обратились к главе города с просьбой провести проверку контрольно-ревизионным управлением администрации города", - добавил депутат.

Теги: Вихарев, полигон, снег, Кировский район, ДЭУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети