Депутат Вихарев проверил полигон, куда якобы по 208 раз в день приезжали машины с городским снегом

Депутатская комиссия вместе с главой свердловского отделения РЭО Алексеем Вихаревым все-таки проверила полигон, куда, согласно отчетам, по 208 раз в день вывозили снег с территории Кировского района.

Напомним, еще в начале февраля Вихарева сильно смутили цифры о деятельности ДЭУ Кировского района, которое чистило район от снега и грязи. Согласно им, за прошлый год компания вывезла 188 тыс. тонн снега, за что и получила соответствующую оплату. Однако с такими результатами, выходит, что грузовики делали по 208 поездок в день, а полигон в районе Ново-Свердловской ТЭЦ уже в феврале должен был быть переполнен. Тогда директор ДЭУ заверил депутата, что полигон действительно работает на пределе своих возможностей.

В связи с этим появились вопросы: действительно ли до полигона доезжает весь снег и нет ли экологической угрозы, что из-за переполненности полигона вся грязь окажется в ближайших лесах.

"На въезде на полигон нет весового контроля. Раз в квартал грузовики взвешивают на разных весовых станциях, поэтому все расчеты, которые предоставляют коммунальщики, очень примерные. Я бы сказал, что статистические. Весы закуплены городом для полигона, но будут установлены только летом. Нам говорили, что полигон работает на пределе возможностей. На месте мы увидели, что 104 тысячи тонн снега, принятые в этом сезоне, можно утрамбовать и разровнять так, что сюда еще в 5 раз больше войдет", - рассказал Вихарев.

По его словам, проверить количество поездок на полигон можно только запросив сведения системы Глонас, но и данные будут получены только по машинам, принадлежащим ДЭУ - 11 самосвалов по 10 и 15 тонн. Фактически же отследить работу подрядчика невозможно, при этом деньги за свою работу он получил немалые.

"Вопросов появилось еще больше. Я бы назвал по-русски, как это называется, но приберегу эмоции до результатов официальной проверки. А она обязательно будет. Обратились к главе города с просьбой провести проверку контрольно-ревизионным управлением администрации города", - добавил депутат.