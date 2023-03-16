"Спартак" пожаловался в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с "Уралом"

Московский "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Поводом для жалобы стал один из эпизодов в недавней игре Кубка России против екатеринбургского "Урала".

Напомним, команды встречались на этой неделе в Москве и сыграли вничью 1:1. В середине первого тайма защитник уральцев Сильвие Бегич в своей штрафной площади в борьбе за мяч отмахнулся от спартаковца Кристофера Мартинса. Последний упал, однако арбитр встречи Сергей Карасев не стал назначать пенальти. Эпизод рассматривал ВАР, но даже после этого 11-метровый в пользу "красно-белых" не был поставлен.

Как рассказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев, "Спартак" обратился в ЭСК по данной ситуации.

"16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры. Обсуждали этот эпизод с судьями матча. Карасев сказал, что не видел движение руки, Жабченко же, посмотрев все доступные повторы, не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент", - приводит слова Каманцева "Спорт-Экспресс".

Напомним, ответный матч кубкового полуфинала Пути РПЛ "Урал" и "Спартак" сыграют в Екатеринбурге в начале апреля.