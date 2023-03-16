В Магнитогорске чиновников подозревают в халатности при расселении аварийного дома

В Магнитогорске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц городской мэрии при расселении аварийного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В следственное управление обратились жители аварийного дома. Они сообщили, что чиновники допустили халатность при организации расселения данного дома и не исполнили решение суда о переселении жильцов.

В настоящий момент устанавливаются виновные должностные лица, не обеспечившие соблюдение сроков переселения граждан из аварийного жилья. Будут приняты меры для восстановления прав жильцов.