Президент Сирии считает хорошей идеей расширение военного присутствия РФ в стране

Президент Сирии Башар Асад назвал хорошей идеей расширение военного присутствия России в республике.

По его словам, если у РФ есть подобное желание, то это лишь технический или логистический вопрос.

Асад сообщил, что накануне главы министерств обороны РФ и Сирии обсуждали тему военного взаимодействия, но именно о базах речь не велась.

При этом сирийский лидер заявил, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом.

"Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море", - сказал он РИА Новости.

Башар Асад находится в Москве с официальным визитом. 15 марта состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, они продлились три часа.