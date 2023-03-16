16 Марта 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Тайланде одобрили соглашение об экстрадиции с Россией

Официальный представитель кабмина Тайланда Рачад Дхнадирек.заявил о том, что правительство утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией.

Нынешнее соглашение соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими государствами, пишет РБК со ссылкой на The Nation Thailand. Дхнадирек отметил, что документ не требует одобрения парламента, так как он не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.

Соглашение было одобрено на фоне массовой миграции россиян. Издание приводит данные, согласно которым, "десятки тысяч россиян", надеющихся избежать призыва и экономических последствий от конфликта с Украиной, приехали Таиланд с февраля прошлого года.

Теги: Тайланд, Россия, экстрадиция



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