СМИ: усиление мер безопасности в аэропортах Москвы осложняет обслуживание лайнеров

Усиление мер безопасности в аэропортах Москвы привело к сложностям для авиаперевозчиков с обслуживанием лайнеров.

Доступ поставщиков оборудования и контролирующих органов в закрытые зоны теперь затруднен. Сами воздушные гавани тоже испытывают сложности, но отмечают, что пока и они, и перевозчики смогли адаптироваться к режиму.

При этом в преддверии высокого летнего сезона они опасаются точечных сбоев в расписании, логистике и техобслуживании воздушного парка: о таких рисках Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила Министерство транспорта России.

Отсутствие разовых пропусков доставляет неудобства, усложняет логистику и затягивает некоторые виды работ. На проверку в правоохранительных органах для выдачи постоянного пропуска, по словам нескольких источников, уходит в среднем три-четыре недели.

Как считает директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев, выходом из ситуации может стать разрешение лицам с разовыми пропусками перемещаться в сопровождении штатных сотрудников аэропортовой авиабезопасности. Подобная практика, по его словам, распространена во многих аэропортах в мире и не потребует от специалистов МАУ существенных затрат, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в ноябре 2022 года в аэропортах Москвы, а также авиакомпаниях впервые введен третий (максимальный) уровень угрозы терактов. Всего в России существует три уровня безопасности транспортных объектов.