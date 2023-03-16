Совет Федерации призвал создать условия для возвращения уехавших россиян

Не нужно делать "оппонентов государства" из уехавших россиян.

Как сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, необходимо создать условия для их возвращения на родину. "Я убежден в том, что стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул", — сказал он.

Сенатор также выступил против коллективных решений, которые повесили бы на уехавших "какие-то штампы".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") заявил, что "с момента отъезда" в страну вернулось более 60% уехавших россиян.