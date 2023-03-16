Регионы бессмысленно потратили более 400 млн в благоустройство

Более 400 млн руб. из бюджета России бессмысленно потратили некоторые регионы в рамках программы по благоустройству городских территорий.

Об этом сообщили эксперты Народного фронта. Это выяснилось после того, как они с общественным контролем посетили только шесть субъектов. В разных городах они обнаружили бордюры вместо ступеней, песок с щебнем вместо асфальта и пустыри вместо скверов.

Как считают эксперты, нужно обязать получателей бюджетных денег нести ответственность и за качество работ, и за дальнейшее содержание новых сооружений. На проблему обратили внимание в Госдуме, где работают над решением проблемы совместно с кабмином, сообщили в профильном комитете. Там напомнили, что на программу по созданию комфортной городской среды выделено более 300 млрд руб.

Специалисты указывают, что главная проблема состоит в том, что Минстрой распределяет средства на благоустройство без требований к качеству проектно-сметной документации и планам участников программы по содержанию уже благоустроенных территорий. То есть, все муниципалитеты могут претендовать на федеральные деньги, представив в министерство красивые картинки. А далее не заботиться о его содержании, поскольку правовые акты не регламентируют этот вопрос, сообщают "Известия".