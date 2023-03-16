В России скромно отпразднуют день присоединения Крыма

В текущем году 18 марта присоединение Крыма к России будут отмечать сообразно текущей ситуации.

Так, в Москве не будет концерта, подобно тому, что прошел в 2022 году в "Лужниках". Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Администрации президента, в этот раз не планируется устраивать широкое празднование. Вместо этого пройдут точечные мероприятия – акции, лекции, концерты, автопробеги. В некоторых субъектах фестивали под названием "Крымская весна", в рамках которых идут лекции, мастер-классы, выставки и концерты, уже идут: в Карелии, Оренбургской, Брянской, Орловской, Мурманской, Ленинградской, Челябинской, Самарской, Кемеровской, Омской областях, Приморском крае, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Удмуртии и др.

Поскольку 18 марта приходится на субботу, то 20 числа в школах пройдет внеурочное занятие, посвященное "Дню воссоединения Крыма с Россией". Материалы для учителей уже опубликованы на специальном сайте "Разговоров о важном".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что накануне президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития республики и Севастополя в режиме видеоконференции.

Как заявил политолог Алексей Макаркин, сейчас повестка изменилась, меняются и подходы к празднику. По его мнению, мероприятия, посвященные присоединению Крыма, будут более масштабными в 2024 году, когда будет 10-летняя годовщина принятия его в состав России.

Сама тема присоединения Крыма также стала историей, нежели актуальной политической повесткой, отмечает политолог Константин Калачев. Сейчас "на передовой" Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, и все внимание приковано к ним – здесь и упоминаемость, и поездки, и мероприятия, и вряд ли стоит менять акценты, сообщают "Ведомости".