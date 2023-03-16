16 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Zara готова вернуться в Россию

Испанская группа Inditex, владеющая такими брендами, как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, заявила, что готова вернуться в Россию.

Как сообщил директор компании Оскар Гарсия Масейрас, это случится, если ситуация в РФ изменится. Он считает, что в ближайшее время этого не произойдет. "Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась, — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе,— мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаем Daher Group", — заявил он Financial Times.

Как сообщалось ранее, магазины Zara под новым брендом откроются в России с марта по сентябрь 2023 года. Сначала магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а к осени – в других городах.

Теги: Zara, магазины, бренды



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