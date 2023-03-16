16 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Ответные санкции: в России на европейскую мебель могут повысить пошлину до 50%

Пошлину на некоторую продукцию из недружественных стран в России хотят повысить в пять раз.

Это затронет европейскую деревянную мягкую мебель, а также матрасы. Ожидается, что сбор будет увеличен с 8,5–12% до 50%, сообщила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Работу в этом направлении ведут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития. Повышение связано с ответными ограничительными мерами и необходимостью поддержать развитие российских производителей. Инициатива затронет и IKEA, товары которой недавно включили в список параллельного импорта, сообщают "Известия".

Напомним, на днях Министерство промышленности и торговли расширило список товаров для поставок в страну по параллельному импорту.

Теги: пошлины, мебель, санкции



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