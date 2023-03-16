Власти поддержали отмену двойного НДС при перепродаже машин с пробегом

Кабмин России поддержал внесение изменений в Налоговый кодекс, отменяющих НДС при перепродаже автодилерами автомобилей и мотоциклов с пробегом.

Об этом следует из письма директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игоря Бойцова. Оно направлено в адрес ассоциации "Российские автодилеры".

Как следует из документа, проект изменений в Налоговый кодекс подготовили сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков. "Принятие вышеуказанных предложений повлечет увеличение поступления НДС в федеральный бюджет", – заявил Бойцов.

Как ожидается, данная мера позволит обелить до половины вторичного рынка и принесет 34 млрд руб. налогов, сообщают "Ведомости".