16 Марта 2023
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Общество В России
Фото: admtyumen.ru

В России упрощена процедура трудоустройства и получения ВНЖ для иностранных IТ-специалистов

В России процедура трудоустройства и получения вида на жительство упрощена для иностранных IТ-специалистов.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IТ-компании, а также членам его семьи предоставлено право на получение вида на жительство в РФ без срока действия в упрощенном порядке. Отмечается, что для получения ВНЖ программистам следует обратиться в местные подразделения МВД по вопросам миграции.

Для подачи заявления необходимы подтверждающие личность документы, договор с работодателем, документ об образовании. Членам семьи нужно предоставить только документы, подтверждающие степень родства. Срок рассмотрения заявления - три месяца. У работника должен быть заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ с IT-организацией. При этом организация должна иметь государственную аккредитацию, сообщают "Ведомости".

Ранее кабмин России определил требования к иностранцам, претендующим на получение вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции.

Теги: ВНЖ, IТ-специалисты



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