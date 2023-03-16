В России упрощена процедура трудоустройства и получения ВНЖ для иностранных IТ-специалистов

В России процедура трудоустройства и получения вида на жительство упрощена для иностранных IТ-специалистов.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, иностранному IT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной IТ-компании, а также членам его семьи предоставлено право на получение вида на жительство в РФ без срока действия в упрощенном порядке. Отмечается, что для получения ВНЖ программистам следует обратиться в местные подразделения МВД по вопросам миграции.

Для подачи заявления необходимы подтверждающие личность документы, договор с работодателем, документ об образовании. Членам семьи нужно предоставить только документы, подтверждающие степень родства. Срок рассмотрения заявления - три месяца. У работника должен быть заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ с IT-организацией. При этом организация должна иметь государственную аккредитацию, сообщают "Ведомости".

Ранее кабмин России определил требования к иностранцам, претендующим на получение вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции.