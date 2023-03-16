В Калининградской области не подтвердили отмену отсрочки от призыва

Приказа о дополнительных мерах организации учета граждан, пребывающих в запасе, нет.

Об этом сообщил глава пресс-службы администрации Калининградской области Дмитрий Лысков. Он отметил, что такого документа нет и это фейк, сообщает РИА "Новости".

Ранее в интернете появилась информация о том, что региональные власти примут дополнительные меры по учету военнообязанных в запасе. Также с 3 апреля аннулируется отсрочка от призыва для тех, кто имеет бронь.

Распространяемый в Сети "приказ" датируется 14 марта и называется "О дополнительных мерах организации учета граждан, пребывающих в запасе", сообщает ТАСС.

Напомним, уже в третьем регионе России жителям вручают повестки в военкомат.