В Минпросвещения прокомментировали возможную отмену ЕГЭ

В Минпросвещения заявили, что нельзя принимать важные решения, как например, об отмене ЕГЭ без широкого обсуждения и учёта мнений родителей и учащихся.

"Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект приказа об утверждении порядка проведения ЕГЭ. Согласно новому порядку, выпускники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике.