США пытается установить глобальный биологический контроль

Основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга, посвященного военно-биологической деятельности США, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, анализ документов часть из которых получена в ходе специальной военной операции, свидетельствует, что исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые, в том числе, в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании.

"Основной задачей биопрограмм США является установление глобального биологического контроля. Результатом "избирательной помощи" государствам, втянутым в программы, является, как правило, переход на американские стандарты передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов. Это сопровождается строительством военных лабораторий вдоль границ геополитических противников, сбором штаммов особо опасных микроорганизмов, специфичных для определенных территорий, проведением испытаний токсичных препаратов на людях", - заявил Кириллов.

Деятельность США по установлению глобального биологического контроля сопровождается подменой положений КБТО и других норм международного законодательства собственными правилами, которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам.

По словам Кириллова, обнародование Россией фактов военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории заставляет все большее количество стран задумываться об истинных причинах нахождения на их территории американских исследовательских объектов.

Под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Россию.