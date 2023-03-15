Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона

Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Предмет разговора неизвестен, однако предположительно, стороны могли обсудить инцидент с упавшим у берегов Крыма американском беспилотником. Напомним, накануне беспилотник рухнул в море в нейтральных водах после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты якобы опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и упал. В Минобороны РФ в ответ заявили, что контакта с американским дроном не было, а упал он в результате собственного резкого маневрирования.