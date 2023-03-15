16 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Состояние детей, обнаруженных в квартире Екатеринбурга с телами мужчины и женщины, стабильное

Состояние детей, обнаруженных в квартире Екатеринбурга с телами мужчины и женщины, стабильное, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным минздрава Свердловской области, дети находятся под присмотром медицинских работников и получают всю необходимую помощь.

Напомним, ранее в местных telegram-каналах появилась информация девочка и мальчик возраста от одного до трех лет провели с телами несколько дней. Сообщается, что якобы причиной смерти взрослых могла стать передозировка от наркотиков. Правоохранители проводят проверку.

ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена Игоря Морокова сообщает, что дети без внимания не останутся, им будет оказана максимальная помощь и поддержка.

Теги: тела, дети, проверка



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Ранее 15.03.2023 19:23 Мск В одной из квартир в Екатеринбурге обнаружены тела мужчины и женщины


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