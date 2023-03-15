В одной из квартир в Екатеринбурге обнаружены тела мужчины и женщины

В одной из квартир в Екатеринбурге обнаружены тела мужчины и женщины. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, при внешнем осмотре телесных повреждений нет.

По факту случившегося проводится проверка. Тела будут направлены на судмедэкспертизу. Проверку также проводит полиция. По словам начальника пресс-службы МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, проводится опрос возможных очевидцев, соседей, личности умерших устанавливаются.

В местных telegram-каналах сообщается, что с телами несколько дней подряд провели дети — девочка и мальчик возраста от одного до трех лет. Сообщается, что якобы причиной смерти взрослых могла стать передозировка от наркотиков.

ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена Игоря Морокова сообщает, что дети без внимания не останутся, им будет оказана максимальная помощь и поддержка.