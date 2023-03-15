Wildberries закрыла несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании

Онлайн-ретейлер Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов из-за угроз их сотрудников в адрес компании и приостановил сотрудничество с ними, из этих пунктов вывозится товар, сообщает ТАСС.

"Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие пункты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с "партнерами, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности".

В свою очередь, как уточнил первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев по итогам встречи с представителями компании, всего было закрыто 15 пунктов выдачи заказов по всей стране. "По данным компании, по разным причинам не работало сегодня 15 пунктов по всей стране, из них два пункта относятся к партнерам, остальные пункты относятся к самой компании. В компании, по их данным, 33 тыс. пунктов выдачи, из них 15 тыс. принадлежат партнерам", - рассказал Гусев журналистам в среду. Он отметил, что депутаты намерены встретиться с представителями компании и пунктов выдачи заказов в пятницу, 17 марта.

Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров, на некоторых уже числятся долги, предположительно, в сотни тысяч рублей. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Также владельцы ПВЗ просят убрать привязку рейтинга пункта к рейтингу региона, ввести гибкий график приемки товаров в зависимости от их объема, снабдить камерами транспорт и т.д.