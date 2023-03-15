Пригожин о рекламе ЧВК «Вагнер» на порносайте: Иди воевать, хватит *****

Евгений Пригожин высказался о появлении рекламы ЧВК «Вагнер» на порносайте. Предприниматель призвал пользователей Сети не сидеть на PornHub, а идти воевать.

Авторы Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» обратили внимание на появление рекламы на порносайте. Журналисты издания Daily Mail поинтересовались, как Пригожин реагирует на эту ситуацию. Бизнесмен оказался не против размещения рекламы.

«Я не знаю на каких, но размещение рекламы ЧВК «Вагнер» на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними абсолютно полностью согласен, и в этой рекламе говорится: «Иди воевать в ЧВК «Вагнер», хватит дрочить». Кто не согласен с этим доводом?» — приводит ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Создатели Telegram-канала утверждают, что реклама появляется на сайте, если зайти на него без VPN. Также они отметили, что видеоролик могут увидеть только жители регионов, а с московского IP он недоступен.