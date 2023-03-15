15 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор готовит иск в защиту челябинского инвалида, которому отказали в перелете из-за аккумулятора на коляске

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области готовит иск о возмещении убытков и морального вреда в интересах инвалида, которого не пустили в самолет из-за аккумулятора на его коляске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В управление поступило обращение мужчины, которому отказали в перевозке воздушным транспортом. Сейчас ведомства собирает документы для подготовки иска.

"При рассмотрении обращения управлением усматриваются признаки одностороннего расторжения договора перевозчиком с нарушением ст. 107 Воздушного кодекса РФ, что влечет за собой нарушение прав потребителя", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Мужчину не пустили на борт авиакомпании "Победа", следовавший в Челябинск. Организована доследственная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах и ходе проверки.

Теги: роспотребнадзор, иск, инвалид, перелет,



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