Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь курировать здравоохранение Чечни

Рамзан Кадыров назначил свою 20-летнюю дочь Хутмат Кадырову куратором здравоохранения Чечни.

О назначении Кадыровой сообщил вице-премьер Чечни Адам Алханов, который также приходится девушке родственником – он женат на Айшат Кадыровой, 24-летнем министре культуры республики.

По словам Алханова, "накопленные знания и опыт" 20-летней чиновницы в реабилитационной сфере "будут способствовать развитию здравоохранения в регионе".

Еще одна дочь Кадырова – 23-летняя Хадижат – возглавляет департамент дошкольного образования Грозного.

Министром имущественных и земельных отношений Чечни является 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат.

Всего у главы Кадырова 14 детей.