Володин увидел "след Чубайса" в банкротствах американских банков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пошутил по поводу отъезда из России экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Председатель палаты заявил, что Чубайса специально отправили за границу – разваливать тамошнюю экономику.

"А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Может, специально [его выпустили из страны], чтобы там [все] развалил. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке. Банки стали валиться – как Чубайс приехал. Все это неспроста", - заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

Информации о нахождении Чубайса в США не было. Ранее СМИ писали, что Чубайса видели в Израиле, Турции и ряде европейских стран.