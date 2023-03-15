15 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото:пресс-служба администрации Ялты

В Каменске-Уральском ребенку-инвалиду отказали в продаже билета на место в автобусе

На автовокзале в Каменске-Уральском матери шестилетнего ребенка-инвалида отказали в продаже билета на конкретное место в автобусе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Установлено, что с апреля 2022 года каждые вторник и воскресенье ребенок должен посещать реабилитационный центр в Екатеринбурге. При покупке билетов на междугородний автобус заявитель предъявляет оригиналы документов, удостоверяющих личность и группу инвалидности ребенка, и получает соответствующие билеты бесплатно. Однако на автовокзале в Каменске-Уральском матери отказывали в продаже билетов на первые четыре места в салоне автобуса, а также не пропускали вне очереди из-за отсутствия соответствующих опознавательных знаков.

Прокуратура внесла представление с требованием устранения нарушений закона в адрес руководителя ООО "ПассажТранс", который и отвечал за продажу билетов в кассах автовокзала. После этого свердловчанка, как и другие родители детей-инвалидов, а также люди с ограниченными возможностями получили право оформить билеты во внеочередном порядке за 10 календарных дней до отправления автобуса и на первые четыре места в салоне.

Возле касс также были установлены опознавательные знаки (таблички) о праве внеочередной продажи билетов инвалидам и сопровождающим их лицам.

Теги: Каменск-Уральский, ребенок-инвалид, автобус



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