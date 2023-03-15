Представители КПРФ встретятся с Си Цзиньпином

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов анонсировал встречу представителей партии с главой КНР С Цзиньпином.

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"Сейчас готовимся к обстоятельной встрече с Си Цзиньпином, с которым мы в свое время подписали меморандум, и он полностью выполняется нашими партиями по всем главным направлениям", цитирует портал Правительства РФ слова Зюганова, сказанные им во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Москву на следующей неделе. После этого он отправится в Киев.