15 Марта 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

В Нижнем Тагиле появилась памятная доска в честь погибшего на СВО бойца

В школе №12 Нижнего Тагила открыта мемориальная доска сержанту Владимиру Голубцову. Мужчина героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Памятную табличку разместили в фойе школы, где учился тагильчанин. В свое время Голубцов отслужил в армии, затем участвовал в Чеченской кампании. А в прошлом году в составе 12 отряда специального назначения одним из первых был направлен в зону СВО.

Открытие в Нижнем Тагиле в школе № 12 мемориальной доски сержанту Владимиру Голубцову, который погиб в СВО(2023)|Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

14 марта 2022 года он погиб, выполняя боевую задачу. За проявленные героизм, мужество и доблесть указом президента РФ Владимир был посмертно награжден Орденом Мужества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, на траурном митинге в его честь, который прошел на этой неделе, собрались ученики и педагоги школы, родные, друзья и сослуживцы мужчины. К мемориальной доске возложили цветы. Также участники мероприятия почтили минутой молчания всех, кто погиб, встав на защиту интересов России.

Открытие в Нижнем Тагиле в школе № 12 мемориальной доски сержанту Владимиру Голубцову, который погиб в СВО(2023)|Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

Теги: боец, доска, память, СВО, Нижний Тагил



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