Мальчика, пострадавшего при атаке диверсантов в Брянской области, выписали из больницы

Раненного украинскими диверсантами мальчика выписали из больницы. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

"Нашего героя (... ) простого парня, которого знает вся страна, выписали из больницы", - написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз выразил огромную благодарность медикам, которые провели сложную операцию. По словам губернатора, Федор "родился в рубашке" и держался как настоящий боец.

Ранее в СМИ писали, что 10-летний Федор при обстреле смог помочь двум девочкам, ехавшим в школу с ним в одном автомобиле. Сам ребенок пострадал и был доставлен в больницу. Богомаз уточнял, что у него между ребер остался осколок.

Также сообщалось, что Федор будет награжден медалью "За отвагу".