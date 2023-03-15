В пермских пунктах выдачи заказов Wildberries "надеются на Москву"

Только один из пяти пермских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) сообщил о готовности присоединиться к забастовке. Об этом сообщает РБК-Пермь.

"Смотрим по ситуации в Москве. У меня есть в планах такое, но сегодня посмотрим по ситуации. У нас в регионе вряд ли будет забастовка. Если в Москве что-то крупное будет, то я даже куплю билеты и прилечу. А так пока работаем", – приводит издание слова сотрудника одного из пунктов выдачи заказов в центре Перми.

В пункте выдачи заказов на ул. Петропавловская подтвердили наличие проблем, что многим "не выплачивают зарплату, либо платят мало". Однако присоединяться к забастовкам сотрудник этого отказывается, потому что "это глупо".



В пункте выдачи заказов на ул. Решетникова изданию сообщили, что "надеются на уступки после забастовок, но участвовать в них не планируют".



"Мы закрывать пункт пока не собираемся. Просто дикие штрафы начались. Мы надеемся, что чего-то добьются в Москве, что пойдут на уступки. Пока никаких мер не предпринимаем, работаем в штатном режиме", – рассказали в ПВЗ на ул. Решетникова.



