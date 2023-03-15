15 Марта 2023
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Общество В России Москва
Фото:nakanune.ru

Юношу, бросившего коктейль Молотова в военкомат, приговорили к 13 годам "строгача"

22-летнего жителя Подмосковья Кирилла Бутылина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 13 годам колонии строгого режима за попытку поджога военкомата в Луховицах.

По решению Второго Западного окружного военного суда Москвы Бутылин проведет первые два года заключения в тюрьме – это самая строгая форма заключения в России, в тюрьме есть карцер, она предназначена для заключенных, совершивших рецидив или особо тяжкое преступление.

Адвокат Бутылина Михаил Евсеенков намерен обжаловать решение суда, признавшего его подзащитного виновным в совершении теракта с причинением значительного ущерба.

В феврале 2022 года Бутылин нарисовал на воротах военкомата флаг Украины и антивоенный лозунг. Потом метнул в окна здания две бутылки с коктейлем Молотова. Здание не загорелось, поскольку бутылки разбились о решетки.

Молодой человек в суде заявил, что признает свою вину и пересмотрел взгляды на СВО, его мать возместила ущерб Минобороны в размере 193 тыс. руб., передает Business FM.

Теги: коктейль молотова, военкомат, приговор, колония строгого режима, тюрьма



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