На Южном Урале УФАС выявило нарушения в аукционе на строительства системы водоснабжения за 167 млн рублей

Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на строительства системы водоснабжения в Нязепетровске с начальной ценой контракта 167 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком аукциона выступает МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского района".

В проекте контракта отсутствует полная информация об объекте закупки. Так, заказчик не отразил изменения первоначальных проектных решений, внесенные автором проекта, и не разместил проектную документацию на сайте закупок в полном объеме.

В прошлом году заказчику уже было указано на аналогичные нарушения, но в этом году они повторились. УФАС предписало отменить закупку, а заказчика привлекут к административной ответственности.