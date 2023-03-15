15 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: kazanreporter.ru

На Южном Урале УФАС выявило нарушения в аукционе на строительства системы водоснабжения за 167 млн рублей

Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на строительства системы водоснабжения в Нязепетровске с начальной ценой контракта 167 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиком аукциона выступает МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского района".

В проекте контракта отсутствует полная информация об объекте закупки. Так, заказчик не отразил изменения первоначальных проектных решений, внесенные автором проекта, и не разместил проектную документацию на сайте закупок в полном объеме.

В прошлом году заказчику уже было указано на аналогичные нарушения, но в этом году они повторились. УФАС предписало отменить закупку, а заказчика привлекут к административной ответственности.

Теги: УФАС, аукцион,



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