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Политика Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы об упавшем беспилотнике США: "Окропили керосином, поправили траекторию"

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов высказался об упавшем у берегов Крыма американском беспилотнике.

Накануне беспилотник рухнул в море в нейтральных водах после того, как рядом появились российские Су-27. Вашингтон утверждает, что российские самолеты якобы опасно маневрировали и в какой-то момент задели БПЛА, из-за чего он и упал. В Минобороны РФ в ответ заявили, что контакта с американским дроном не было, а упал он в результате собственного резкого маневрирования.

Как написал сегодня Максим Иванов в своем Telegram-канале, лично он не сомневается, что российские летчики помогли аппарату упасть: "окропили керосином, деликатно поправили траекторию". Депутат отметил, что пилоты поступили правильно, и призвал ослеплять всю вражескую космическую и беспилотную разведку.

"Пора топить и сбивать у наших берегов любую, даже потенциальную угрозу. Международное право – это, конечно, хорошо. Но сейчас время быть сильным", - заключил Иванов.

Напомним, ранее в США заявили, что они "предприняли шаги", чтобы упавший в Черное море дрон не попал в чужие руки.

Теги: беспилотник, США, депутат



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