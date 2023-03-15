В Екатеринбурге определились с еще одной площадкой, которую отдадут под КРТ

Стала известная еще одна площадка Екатеринбурга, которую отдадут под программу комплексного развития территории (КРТ). Соответствующий приказ опубликован Минстроем Свердловской области.

Речь идет о шести двухэтажных домах по улице Вилонова. После сноса зданий 1957 года постройки, у девелопера появится 38 тыс. 830 кв.м. под застройку.

Напомним, ранее были названы новые две площадки, которые отдадут под КРТ: по улице Летчиков и Кварцевой. Позднее в администрации Екатеринбурга раскрыли, какие именно дома будут снесены.