15 Марта 2023
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Политика ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Делегация Астраханской области во главе с вице-губернатором побывала с рабочим визитом в ЛНР

План восстановления пострадавших объектов обсудили во время рабочей поездки вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Олег Князев и председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

олег князев, лнр, астраханская делегация(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Олег Князев представил правительству республики проект дорожной карты по восстановлению объектов Кременского района, который ляжет в основу программы социально-экономического развития муниципалитета, однако отметил, что сроки ее реализации напрямую будут зависеть от оперативной обстановки.

олег князев, леонид пасечник(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит в непосредственной близости к городу Кременная. Астраханская область также заинтересована в налаживании партнерских связей с ЛНР по линии сельского хозяйства, спорта, культуры и туризма.

донбасс, луганщина, разрушенная церковь(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в прошлом году Астраханская область восстановила в подшефном прифронтовом Кременском районе четыре многоквартирных дома и четыре социальных объекта.

стеклопакет, восстановление лнр, ремонт, окно(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Работы на восьми объектах пришлось остановить из-за боевых действий на территории. В текущем году астраханцы планируют восстановить 17 объектов в Кременной.

ремонт, восстановление донбасса, рабочий, стройка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Одна из важных задач – помощь администрации Кременского района в разработке проектно-сметной документации для последующего участия и вхождения в программы, финансируемые из федерального бюджета.

ремонт, восстановление донбасса, рабочий, стройка, сварщик, сварка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Сергей Козлов поблагодарил представителей Астраханской области, которые, несмотря на напряженную обстановку, продолжают восстанавливать инфраструктуру Кременского района.

Теги: игорь бабушкин, олег князев, восстановление лнр, боевые действия



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