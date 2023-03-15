Делегация Астраханской области во главе с вице-губернатором побывала с рабочим визитом в ЛНР

План восстановления пострадавших объектов обсудили во время рабочей поездки вице-губернатор – председатель правительства Астраханской области Олег Князев и председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина Олег Князев представил правительству республики проект дорожной карты по восстановлению объектов Кременского района, который ляжет в основу программы социально-экономического развития муниципалитета, однако отметил, что сроки ее реализации напрямую будут зависеть от оперативной обстановки.

На сегодняшний день линия боевого соприкосновения проходит в непосредственной близости к городу Кременная. Астраханская область также заинтересована в налаживании партнерских связей с ЛНР по линии сельского хозяйства, спорта, культуры и туризма.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, в прошлом году Астраханская область восстановила в подшефном прифронтовом Кременском районе четыре многоквартирных дома и четыре социальных объекта.

Работы на восьми объектах пришлось остановить из-за боевых действий на территории. В текущем году астраханцы планируют восстановить 17 объектов в Кременной.

Одна из важных задач – помощь администрации Кременского района в разработке проектно-сметной документации для последующего участия и вхождения в программы, финансируемые из федерального бюджета.

Сергей Козлов поблагодарил представителей Астраханской области, которые, несмотря на напряженную обстановку, продолжают восстанавливать инфраструктуру Кременского района.